Çorum'da Kavga: 2 Yaralı, Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Kavga: 2 Yaralı, Şüpheliler Kaçtı

Çorum\'da Kavga: 2 Yaralı, Şüpheliler Kaçtı
27.06.2026 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da iş yerindeki kavgada iki kişi bıçakla yaralandı, kaçan şüpheliler aranıyor.

Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Çorum Sanayi Sitesi 21. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde, E.G. ile E.G. isimli şahıslar bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kavga, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Kavga: 2 Yaralı, Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

00:38
AK Parti’ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
00:20
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
23:42
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
23:30
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
23:26
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
21:43
Yeşilçam’ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 03:35:12. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Kavga: 2 Yaralı, Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.