Çorum'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Yaralandı

Çorum\'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Yaralandı

Çorum'da Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Eşref Hoca ve Albayrak caddelerinin kesişiminde bulunan 23 Nisan kavşağında yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

08.07.2024 11:24
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Çorum'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Eşref Hoca ve Albayrak caddelerinin kesişiminde bulunan 23 Nisan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Ö. idaresindeki 19 TN 431 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Sedat Ş. yönetimindeki 06 CUC 321 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada otobüsteki yolculardan Aleyna B., Mehmet Akif Ö., Aziz S., Hülya Ç., Ümmügülsüm C., Tuğçe Bengü Y., hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Seyhan A. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı saniye saniye Kent Güvenliği Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan karşıya geçmek isteyen otobüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç metrelerce sürüklenerek durabiliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Çorum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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