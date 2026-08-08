Çorum'da Kaza: Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yara almadı, araçlar hasar gördü.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaza, Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 66 AAV 722 plakalı Toyota marka otomobil ile S.D. yönetimindeki 37 BA 183 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerde büyük çapta hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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