Çorum'da Metruk Evde Yangın: Ev Kullanılmaz Hale Geldi

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Çorum'da metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çorum il merkezi Ömür 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan metruk evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - ÇORUM