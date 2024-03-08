Çorum\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Sururi U. yönetimindeki 19 AEL 517 plakalı otomobil ile Lütfü A. yönetimindeki 19 DZ 820 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur U. ve Kevser U. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM