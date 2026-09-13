Çorum'da minibüs, yaya geçidinde elektrikli bisikletli 15 yaşındaki sürücüye çarptı
Çorum Çevre Yolu Bulvarı Binevler Kavşağı'nda minibüs, yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli bisikletin 15 yaşındaki sürücüsüne çarptı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'da minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin 15 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çevre Yolu Bulvarı Binevler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.B. yönetimindeki 19 AFM 332 plakalı Volkswagen marka minibüs, yaya geçidinden geçmeye çalışan Y.K. (15) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Y.K. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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