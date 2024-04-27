Çorum'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Çorum\'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile bir bisiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 18:51
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Çorum'da motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Ö. idaresindeki 19 AER 729 plakalı motosiklet, Bahabey Caddesi'nde Emirhan E. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. İhbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sezgin Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz şekilde bisikletiyle ara yoldan çıkarak caddeye çıkan bisiklete seyir halindeki motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklette bulunanlar yere düşüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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