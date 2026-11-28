Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcu, yaklaşık 3 metre yüksekten dereye düştü. Yaralanan sürücü ve yaralı, itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartıldı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.C. yönetimindeki 19 AGY 250 plakalı motosiklet ile E.Ö. idaresindeki 19 AET 749 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki İ.K. isimli yolcu, yaklaşık 3 metre yüksekten dereye düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı .

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.