Çorum'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı
Kunduzhan Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çorum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü.
Olay, Kunduzhan Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı. Dumanları farkeden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, evlere sıçradan söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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