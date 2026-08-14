Çorum\'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü.

Olay, Kunduzhan Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı. Dumanları farkeden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, evlere sıçradan söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.