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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
26.12.2023 - 17:25,
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Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. yönetimdeki 19 ACI 757 plakalı otomobil ile B.K. yönetimdeki 19 AEF 783 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavisi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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