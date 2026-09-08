Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki yolcu yaralandı
Çorum'da Akşemseddin Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki yolcu Ş.E.K. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 06 RE 060 plakalı Toyota marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 19 AES 254 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletteki yolcu Ş.E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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