Çorum'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
ÇORUM - Çorum'un İskilip İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza İskilip-Çorum Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Erenler Un Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Çorum'da İskilip istikametine gitmekte olan İsmail Ş.yönetimindeki 38 ZS 139 plakalı Hyundai marka otomobil, yağış nedeniyle kaygan olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek Mesut E. yönetimindeki 34HKJ 272 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan otomobilde bulunan sürücü İsmail Ş.ile Fatma Ş.ve Ramazan Ş.yaralandılar. Kazayı sürücü İsmail Ş. hafif sıyrıklar ile atlatırken araçta bulunan Fatma ve Ramazan Ş. ise araç içersin de sıkıştılar. Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tır sürücünün yaralanmadığı trafik kazasında otomobilde sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkartılarak ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan Fatma Ş. ve Ramazan Ş. sağlık durumları ciddiyetini koruduğu için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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