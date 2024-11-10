Çorum\'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

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Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Sanayi Sitesi 27. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can Ç. yönetimindeki 68 EF 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM