Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

Çorum'da sahibi tarafından çalıştırılmak istenen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç küle dönmekten kurtarıldı.

Olay, Kerebigazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 SE 233 plakalı otomobilin motor kısmı sahibi tarafından çalıştırılmak istendiği sırada alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç küle dönmekten kurtarılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM