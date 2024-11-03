Çorum'da Patlama: Yaralı Sayısı 23'e Ulaştı - Son Dakika
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Çorum'da Patlama: Yaralı Sayısı 23'e Ulaştı

Çorum'daki doğalgaz patlamasında yaralı sayısı 23'e yükselirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

03.11.2024 19:55
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Çorum'daki patlamada yaralı sayısı 23'e çıktı

ÇORUM - Çorum'daki patlamada yaralananların sayısının 23'e çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum il merkezinde bulunan Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğalgaz patlaması sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralananların sayısı ise 23'e çıktı.

Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama ile ilgili soruşturma başlatılırken yetkili doğalgaz şirketi olan Ahlatçı Holding bünyesindeki Çorumgaz firmasından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Patlama: Yaralı Sayısı 23'e Ulaştı - Son Dakika

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