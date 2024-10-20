Çorum'da Polis Aracı Takla Attı: 2 Yaralı

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Şüpheli aracı kovalayan polis otosu takla attı: 2 polis yaralı

ÇORUM - Çorum'da kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis aracı takla attı. Kazada iki polis memuru yaralandı, kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, Silmkent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, şüphelendikleri A.K ifadesindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü 'dur' ihtarına uymayınca polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis otosu takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.M.U yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulmasının ardından Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hastaneye giderek yaralı polislere geçmiş olsun diledi. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.