Çorum'da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

Çorum\'da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı
02.06.2025 01:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da tekel bayisinde bir kişiyi darp ederek polis ekiplerine mukavemet gösteren 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin farklı suçlardan da arandığı öğrenildi.

Çorum'da tekel bayisinde bir kişiyi darp ettikten sonra polis ekiplerine mukavemette bulunmaktan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çorum Bahabey Caddesi'nde F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, tekel bayisinde bir şahsı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

POLİSE MUKAVEMET ETTİLER

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şahıslar kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, gözaltı işlemi sırasında ekiplere mukavemette bulunarak kamu malına da zarar verdikleri öğrenildi.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerden C.S.'nin farklı suçlardan arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Avci:
    bu tip suçlar ve adamlar ayrı cezaevlerinde ağır koşullarda cezasını çekmeliki kamu düzeni sağlansın. yoksa her kes kafasına göre darp da yapar gasp da.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper hızlı tren geliyor Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Inter’in bu sezon yaşadıkları inanılmaz Ucuna kadar gidip hep kaybettiler Inter'in bu sezon yaşadıkları inanılmaz! Ucuna kadar gidip hep kaybettiler
Rihanna’nın babası hayatını kaybetti Rihanna'nın babası hayatını kaybetti
Muğla’da asistan doktor evinde ölü bulundu Muğla'da asistan doktor evinde ölü bulundu
PSG’nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris’te kaos PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu 30 kişi hayatını kaybetti İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti
Takla atan araçtan 9 yaşındaki çocuk yola savruldu Takla atan araçtan 9 yaşındaki çocuk yola savruldu
Kurban Bayramı’nda köprü, otoyol ve şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
Elon Musk’ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia

21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:00
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
19:25
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
13:19
Danla Bilic’i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
12:17
Sabah çiçek aldığı eşini öğlen silahla vurdu
Sabah çiçek aldığı eşini öğlen silahla vurdu
11:41
İBB’ye 5’inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34’e yükseldi
İBB'ye 5'inci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi
11:12
4 gündür devam eden grev İzmir’i dev bir çöp yığınına çevirdi
4 gündür devam eden grev İzmir'i dev bir çöp yığınına çevirdi
10:56
MİT, DAEŞ’in üst düzey yöneticisini Türkiye’ye getirdi
MİT, DAEŞ'in üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirdi
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:29
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti
10:28
Miss World 2025 birincisi belli oldu İşte dünyanın en güzel kadını
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
10:01
Elon Musk’ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia
Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 02:26:26. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.