Çorum'da Sentetik Ecza Operasyonu

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 bin 160 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 20 bin 160 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM