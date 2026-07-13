Çorum'da Sentetik Ecza Operasyonu - Son Dakika
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Çorum'da Sentetik Ecza Operasyonu

13.07.2026 17:51
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Polis, Çorum'da 20 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 bin 160 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 20 bin 160 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Sentetik Ecza Operasyonu - Son Dakika

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