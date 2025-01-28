Çorum\'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

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Çorum'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.H.Ç. idaresindeki 19 ADF 981 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını gören sürücü, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının yakıt hortumundaki sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM