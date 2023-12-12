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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da yaşanan bir tartışma sonucunda şahıs tarafından silahla bacağından vurulan bir vatandaş yaralandı. Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.12.2023 - 08:56,
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Çorum'da tartıştığı şahıs tarafından silahla bacağından vurulan vatandaş yaralandı. Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 15. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde İ.T. ile M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T. üzerinde bulundurduğu tabanca ile M.K.'nın bacağına ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahla yaralama olayını gerçekleştiren İ.T. ise suç aleti tabanca ile olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum\'da silahlı kavga: 1 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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