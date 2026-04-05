Çorum\'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Çorum'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından İ.Ö. isimli şahsa silahla ateş açıldı. İ.Ö., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM