Çorum'da Şok Uygulamaları: 14 Gözaltı - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulamaları: 14 Gözaltı

Çorum\'da Şok Uygulamaları: 14 Gözaltı

Çorum'da polis şok denetimlerde 14 kişiyi yakaladı, çeşitli silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

09.10.2024 11:12
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok uygulamaları'nda 14 kişi yakalandı.

Çorum'da şehrin birçok caddesinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok uygulamaları' çerçevesinde halkın can ve mal güvenliği, şehrin huzur ve sükunetini sağlamak amacıyla gece gündüz şok denetimler yapıyor. Uygulamalarda caddelerden geçen araçlar bir bir durdurularak kontrolden geçiriliyor. Trafik polisleri araç ve sürücüler üzerinde denetim yaparken asayiş ekipleri de şahıslara yönelik genel bilgi taraması sorgulaması yapıyor.

Polis ekiplerince son iki gündür gerçekleştirilen sokak bazlı yapılan şok uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı. Ekiplerce 17 adet kahve ve kıraathane, 13 kafe, 14 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 8 otopark kontrol edildi. 2 bin 201 şahsın genel bilgi tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulamalarda 8 tabanca, 3 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca, 5 adet kesici ve delici alet, 52 tabanca mermisi, 73 adet av fişeği, 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca 61 adet sentetik ecza maddesi, 6 ader extacy, 2, 64 gram sentetik kannoboid ele geçirildi. Ekipler tarafından bin 140 araç kontrol edilirken, 11 araca toplamda 177 bin 430 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Şok Uygulamaları: 14 Gözaltı - Son Dakika

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