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Çorum'da Suç Oranı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Çorum'da Suç Oranı Rekor Seviyeye Ulaştı

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2023 yılında bir önceki yıla göre Çorum'da tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldığını belirtti. Suç oranlarında yüzde 10 artış yaşandığını ve 25 bin civarı hazırlık evrağıyla yılın kapatıldığını söyleyen Başsavcı, adliye ve başsavcılık olarak mağdur vatandaşların haklarını hızlı bir şekilde elde etmek için etkin ve verimli soruşturma yapmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, tutuklama tedbirlerine daha çok başvurulduğunu ve uzlaştırma kurulu çalışmalarının da başarıyla devam ettiğini belirtti.

Çorum\'da Suç Oranı Rekor Seviyeye Ulaştı
17.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:24
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Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2023 yılında bir önceki yıla göre Çorum'da tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldığını belirterek, "Bir önceki yıla oranla suç oranlarında yüzde 10 artış yaşanırken, 25 bin civarı hazırlık evrağıyla yılı kapattık. Bu Çorum tarihinin zirve rakamıdır" dedi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, makamında düzenlediği basın toplantısıyla Başsavcılık ve adliyenin 2023 faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Diğer illerde de yıldan yıla suç oranlarının arttığını dile getiren Başsavcı Ahmet Bektaş, "Adliye ve başsavcılık olarak mağdur vatandaşların haklarını hızlı bir şekilde elde etmesi için etkin ve verimli soruşturma yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da 2023 yılında Çorum tarihinin rekoru ile yüzde 98 evrak çıkartma oranına ulaştık. Burada da tüm Cumhuriyet savcılarımızın, kalem personelimizin, kolluk görevlilerimizin katkısı çok yüksek. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son aylarda Valilik koordinesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının sıkı tedbirleriyle suç oranlarda azalma meydana geldiğini anlatan Bektaş, "2024 yılında daha iyi bir seviyeye gelecektir. Biz de adli süreç olarak bu olaylara bastırma ve caydırıcılığını artırma amacıyla tutuklama tedbirine daha çok başvurduk. 2023 yılında 515 tutuklama tedbirine 596 adli kontrol tedbirine müracaat ettik. Bu tutuklama tedbirlerinin yarısı silahlı tehdit, silahlı yaralama eylemlerine uyguladık. Hırsızlık olaylarında ise 107 tane tutuklama tedbiri uyguladık. Uyuşturucu ticareti suçu Çorum'da çok fazla yaygın değil. Uyuşturucu ticareti suçundan 83 tane tutuklama tedbiri uyguladık. Çorum'da uyuşturucu kullanma oranında ise bir önceki yıla göre düşüş var. Bu da kent için olumlu" şeklinde konuştu.

Uzlaştırma Kurulu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Başsavcı Bektaş, "Çorum'a geldiğim günden bu yana gerçekten önem verdiğim ve bu konuda daha ileriye nasıl götürebiliriz diye çaba sarf ettiğimiz uzlaştırma kurulumuz var. Maalesef Çorum'da bugüne kadar Türkiye ortalamasının çok çok altında yüzde 40 civarında uzlaştırmada başarı oranımız vardı. Son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla Çorum tarihinin en önemli başarısını yakaladık ve yüzde 94 başarı oranına ulaştık. Çorum tarihinde bu oran çok önemli. Burada yaptığımız çalışmalar 1-1.5 mahkemenin iş yükünü azaltmış olduk. Yaklaşık bin 500 dosya uzlaştırma kurulumuzda olumlu sonuçlandı. Zaten Çorum halkı uzlaşmaya, birbirini affetmeye, Anadolu insanın tipik özelliğidir. Arabuluculukta da yine Türkiye ortalamasında yüzde 50 civarında bir başarı oranımız var. Kira uyuşmazlıkları toplumumuzun genel sorunu. Şu anda her evde yaşanıyor. Çorum'da da kira sorunları ile ilgili arabuluculuk aracılığıyla yüzde 50 civarında bir başarı oranı yakaladık" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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