Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Çorum\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Çorum Çevre Yolu Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da orta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.Ç. idaresindeki 19 AHJ 332 Skoda plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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