Çorum'da tüp patlaması sonucu yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

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Çorum'da tüp patlaması neticesinde yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanedeki 27 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 10 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda meydana gelen tüp patlamasında da Hacı ve Melek Öztemel yaralandı. Melek Öztemel, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybederken, Hacı Öztemel de 27 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.

Öztemel'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben eşi Melek Öztemel'in Ulu Mezarlık'taki mezarının yanında toprağa verilecek. - ÇORUM