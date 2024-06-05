Çorum'da tüp patlaması sonucu yaralanan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da tüp patlaması sonucu yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen tüp patlamasında yaralanan Hacı ve Melek Öztemel çiftinden Melek Öztemel, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Hacı Öztemel ise 27 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Öztemel'in cenazesi, eşi Melek Öztemel'in yanında toprağa verilecek.

05.06.2024 12:33
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Çorum'da tüp patlaması neticesinde yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanedeki 27 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 10 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda meydana gelen tüp patlamasında da Hacı ve Melek Öztemel yaralandı. Melek Öztemel, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybederken, Hacı Öztemel de 27 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.

Öztemel'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben eşi Melek Öztemel'in Ulu Mezarlık'taki mezarının yanında toprağa verilecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da tüp patlaması sonucu yaralanan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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