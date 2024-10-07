Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından İl merkezinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İl merkezinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 13 bin 888 adet Sentetik Ecza Maddesi, 40,46 gram bonzai maddesi ile 750 ml sıvı bonzai ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan 5 zanlı sevk edildikleri mahkeme tarafından Türk ceza kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçundan tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ÇORUM