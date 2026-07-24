Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklu - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklu

Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklu
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Çorum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1.097 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da 20 bin 160 sentetik ecza hapının ele geçirildiği soruşturmayla ilgili gerçekleştirilen ikinci operasyonda bin 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İkinci operasyonda yakalanan 2 şüphelinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde naklinin ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tespiti yapılan şahıslara yönelik 10 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 20 bin 160 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında konuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 97 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklu - Son Dakika

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