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Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı, sopalı kavga kamerada: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında meydana gelen bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada Haıder Nama ve Hasan Neamah (51), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga güvenlik kamerasında

Kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir işyerinin önünde duran şahsın bıçak çekiyor. İşyerinden çıkan bir kişi ile dışardaki şahıs birbirine saldırıyor. Kavgaya daha sonra bir kişi de müdahil oluyor. Kavgaya karışanlardan birisi yere düşerken bir kişi yere düşen şahsa elindeki sopayla vurmaya devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.