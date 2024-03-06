Çorum\'da Yabancı Uyruklu Yaya Otomobil Çarpması

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Çorum'da yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan yabancı uyruklu şahsa otomobil çarptı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 06 BUE 562 plakalı otomobil caddeden yaya halde karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Mohammed S.'ye (22) çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM