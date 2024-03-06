Çorum'da Yabancı Uyruklu Yaya Otomobil Çarpması - Son Dakika
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Çorum'da Yabancı Uyruklu Yaya Otomobil Çarpması

Çorum\'da Yabancı Uyruklu Yaya Otomobil Çarpması

Çorum'un Kale Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahıs, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.03.2024 07:43  Güncelleme: 07:46
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Çorum'da yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan yabancı uyruklu şahsa otomobil çarptı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 06 BUE 562 plakalı otomobil caddeden yaya halde karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Mohammed S.'ye (22) çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Yabancı Uyruklu Yaya Otomobil Çarpması - Son Dakika

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