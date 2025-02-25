Çorum'da Yangın: Bir Ev ve Ahır Kül Oldu

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Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek evin teras kısmı ve ahırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde ve ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.