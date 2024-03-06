Çorum\'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 5 kişi yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Şubat -06 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 387 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 5 şahıs yakalanırken, 8'i tabanca, 5'i tüfek, 3'ü kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 23 adet silah, 10 adet şarjör, 125 adet fişek, 33 adet sentetik ecza maddesi, 3,54 gram metamfetamin maddesi, 1,93 gram esrar maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uygulamalarda 22 kahvehane/kıraathane, 12 kafe, 24 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 6 otopark kontrol edilirken ayrıca 608 araç kontrol edilirken bu araçlardan kurallara uymayan 5 araca 76 bin 700 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. - ÇORUM