Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 8 kişi yakalandı

Çorum\'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 8 kişi yakalandı

Çorum'da gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda 33 adet silah, 10 adet şarjör, 67 adet fişek, 84 adet sentetik ecza maddesi, 1,29 gram metamfetamin maddesi, 7,11 PC maddesi ve 8,52 gram tütün ele geçirildi. Ayrıca 788 araç kontrol edilirken 22 araca 235 bin TL idari para cezası uygulandı.

22.05.2024 17:49
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 687 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 8 şahıs yakalanırken, 6 tabanca, 15 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 33 adet silah, 10 adet şarjör, 67 adet fişek, 84 adet sentetik ecza maddesi, 1,29 gram metamfetamin maddesi, 7,11 PC maddesi ve 8,52 gram tütün olarak tabir edilen narkotik madde ile 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uygulamalarda 27 kahvehane/kıraathane, 13 kafe, 28 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken ayrıca 788 araç kontrol edilirken bu araçlardan kurallara uymayan 22 araca 235 bin TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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