Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden şok uygulamalar: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden şok uygulamalar: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'nden şok uygulamalar: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 10 kesici ve delici alet, 11 şarjör, 359 fişek, 54 sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 el telsizi ve 1 çakar lamba ele geçirildi.

29.03.2024 15:44  Güncelleme: 15:47
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Mart-29 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 6 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 10 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 28 adet silah, 11 adet şarjör, 359 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet el telsizi ve 1 adet çakar lamba ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden şok uygulamalar: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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