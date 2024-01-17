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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarıyla 2 Bin 652 Şahsı Kontrol Etti - Son Dakika
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarıyla 2 Bin 652 Şahsı Kontrol Etti

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 2 bin 652 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 8 aranan şahıs yakalanırken, toplamda 24 adet silah, 67 adet fişek, uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 465 araç kontrol edilirken, 2 araç sahibine idari para cezası uygulandı ve birçok umuma açık mekan kontrol edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarıyla 2 Bin 652 Şahsı Kontrol Etti
17.01.2024 - 18:14,  Güncelleme: 18:18
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 - 17 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 652 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 8 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 24 adet silah ve 67 adet fişek, 3 adet şarjör, 170 adet sentetik ecza maddesi ile 2 gram esrar, 73 gram metamfetamin maddesi ve 1,33 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

465 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 2 araç sahibine 25 bin 954 idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık mekan ile 24 kahvehane/kıraathane, 6 kafe ve 15 çay ocağı kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarıyla 2 Bin 652 Şahsı Kontrol Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarıyla 2 Bin 652 Şahsı Kontrol Etti - Son Dakika
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