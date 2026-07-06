Çorum'da Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok - Son Dakika
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Çorum'da Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok

Çorum\'da Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok
06.07.2026 15:51
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Çorum'da su ürünleri denetimlerinde 3 bin 100 metre yasa dışı ağ ele geçirildi.

Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen su ürünleri denetimlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen toplam 3 bin 100 metre uzunluğundaki ağa el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre su ürünleri kontrol ekipleri, ÜLKÜM-1 HES bölgesinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı olarak avcılıkta kullanıldığı belirlenen sahipsiz 2 bin 300 metre misina ağ, 600 metre paraketa ve 200 metre hayalet ağ tespit edildi. Sudan çıkarılan toplam 3 bin 100 metre uzunluğundaki yasa dışı av araçlarına ekipler tarafından el konuldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çorum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok - Son Dakika

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