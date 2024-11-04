Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması: Hasar Dron Görüntüleriyle Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması: Hasar Dron Görüntüleriyle Ortaya Çıktı

Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Patlamanın oluştuğu binadaki hasarın büyüklüğü dron görüntüleri ile belgelendi.

04.11.2024 22:22
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Bu görüntüler doğal gaz patlamasının yaşandığı binadaki hasarı gözler önüne serdi

ÇORUM - Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı evde ve binada oluşan hasarın büyüklüğü dron görüntüleri ile gözler önüne serildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında bulunan evde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Çorumgaz firmasının sorumlu doğalgaz şirketi olduğu Çorum'da yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 30'u yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 3 vatandaşın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çorum Belediyesi ekipleri patlamanın yaşandığı alanda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hasar tespit çalışması başlatıldı. Patlamanın yaşandığı evde, binada ve sokakta oluşan hasar, dron ile havadan çekilen görüntüler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması: Hasar Dron Görüntüleriyle Ortaya Çıktı - Son Dakika

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