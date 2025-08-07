Çorum\'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'daki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili konuşan Vali Ali Çalgan, "Yangın şu an kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ersa Tekstil firmasına ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Can kaybı ya da yaralanan olmadı"

Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, "Yangın ihbarının ardından itfaiye araçları 8 dakikada yangın yerine ulaşıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin ekibinin daha önce arandığı yönünde bir iddia konuşuluyor. Sabit irtibat hat aranıyor. Hangi numaranın saat kaçta arandığını araştırıp varsa bir ihmal gereğini yapacağız. Yangın şu an kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları devam etmekte" dedi.

"Fabrikanın üretim kısmı kullanılmaz halde"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da itfaiye ekiplerinin 8 dakika içerisinde yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bugün kahraman itfaiyemiz iki yangınla mücadele etti. Bunlardan ilkinin ihbarı saat 20.50'da Oto Galericiler Sitesi'nden ulaşıyor. Arkadaşlarımız 3 dakika sonra müdahaleye başlıyor. Orada büyük bir hasar yok. Çatıda çıkan yangın büyük bir hasar yaşanmadan söndürülüyor. Onun ardından, bir ihbar Organize Sanayi Bölgemizdeki bir firmamızdan yangın ihbarı düşüyor. İtfaiyemiz 8 dakika içerisinde buraya geliyor. Buraya geldiklerinde yangının tüm fabrikayı sardığı görülüyor. Sanırım ihbar biraz geç geldi. Paket işçilerinin saat 21.00'de buradan ayrıldığı ve sadece idari kısımda bazı kişilerin olduğunu biliyoruz. Onlar da yangını biraz geç fark etmiş olmalılar ki 21.44'de ihbar sistemimize düşüyor ve kahraman itfaiyemiz, saat 21.52'de burada canla, başla çalışmaya başlıyor. 8 adet itfaiye arazözü, 12 adet su tankeri, 3 adet kepçe ve 53 personelle müdahalemiz devam ediyor. Maalesef fabrikanın üretim kısmı kullanılmaz halde. Soğutma çalışmalar devam ediyor. Fabrikanın idari kısmı daha az hasarlı. Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah böyle yangınları, afetleri yaşatmasın. Çorum Belediyesi'nin kahraman itfaiye teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu için çok kısa bir sürede etkili bir müdahaleyle gayretini üst seviyede ortaya koydu" diye konuştu. - ÇORUM