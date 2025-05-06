Çorum\'daki Un Fabrikasında Patlama: 8 İşçi Yaralandı

Çorum'daki bir un fabrikasında meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı. Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.50 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki Hatap Un Fabrikasının paketleme bölümünde tıkanan boruyu açmak için hava verildiği sırada rezidanstaki kıvılcımların parlamasıyla patlama meydana geldi. Patlama sırasında paketleme bölümünde bulunan 9 işçiden 8'i yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadaki patlamada patlamanın olduğu görülüyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, patlamanın olduğu bölgeye koşuyor. - ÇORUM