Çorum'un İskilip ilçesi yakınlarında otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, İskilip-Çorum karayolunun 10. kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan İskilip istikametine gitmekte olan İsmail Ş. (42) yönetimindeki 38 ZS 139 plakalı Hyundai marka otomobil, yağış nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkarak Mesut E. yönetimindeki 34HKJ 272 plakalı tıra çarptı. Yol kenarına savrulan otomobilde bulunan sürücü İsmail Ş. ile Fatma Ş.(72) ve Ramazan Ş.(38) yaralandı. Kazayı sürücü İsmail Ş. hafif sıyrıklar ile atlatırken araçta bulunan Fatma Ş. ve Ramazan Ş. ise araç içersinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkartılarak ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan Fatma Ş. (72) ve Ramazan Ş. (38), sağlık durumları ciddiyetini koruduğu için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edild.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum İskilip'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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