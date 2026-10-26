Çorum Laçin'de beton mikseri devrildi, çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Laçin'de beton mikseri devrildi, çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı

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Çorum Laçin\'de beton mikseri devrildi, çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı
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Çorum Laçin\'de beton mikseri devrildi, çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı
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Çorum'un Laçin ilçesinde freni boşalan beton mikseri, aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarparak devrildi; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, mikserde mahsur kalan sürücüyü çıkarmaya çalışan bir vatandaş elini kesti.

Çorum'un Laçin ilçesinde freni boşalan beton mikserinin otomobile çarparak devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Laçin ilçes, Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. idaresindeki 06 FGB 587 plakalı beton mikseri, freninin boşalması neticesinde aynı yönde seyreden H.G. yönetimindeki 06 EU 1309 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil orta refüje çıkarak durabilirken, beton mikseri ise devrildi. Kazada mikser sürücüsü C.S., otomobil sürücüsü H.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Beton mikserinin kupa kısmında mahsur kalan sürücüyü araçtan çıkarmak için müdahale eden vatandaşlardan S.G.'nin elini ise cam kesti. Eli kesilen vatandaş, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızlı bir şekilde ilerleyen beton mikserinin otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkıyor.

Kaynak: İHA
Hitit ÜniversitesiErol Olçok3. SayfaOtomobilGüncelLaçinÇorumKazaSon Dakika

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