Çorum merkezli 3 ilde operasyon, bomba yapımı içerikleri paylaşan 9 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum merkezli 3 ilde operasyon, bomba yapımı içerikleri paylaşan 9 şüpheli gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum merkezli 3 ilde operasyon, bomba yapımı içerikleri paylaşan 9 şüpheli gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada bomba yapımı, molotof hazırlama ve uzun namlulu silah kullanımı gibi eğitim içerikleri paylaşan 9 şüpheli, Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu paylaşımlarla çeşitli ideolojiler altında örgütlenmişti.

Sosyal medyada eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı gibi eğitim içerikleri paylaşıp, çeşitli ideolojiler altında örgütlendikleri tespit edilen 9 şüpheli, jandarma ekiplerince Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 18 yaşından küçük şüphelilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek, aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşüncelerin normalleştirilerek sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı, psikolojik harekat taktikleri ve benzeri konularda eğitim içerikli paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum merkezli olarak İstanbul ve Sakarya'da tespit edilen 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital bilgisayar ve cep telefonlarına ise el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
OperasyonGüvenlik3. SayfaÇorumTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:16:18. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum merkezli 3 ilde operasyon, bomba yapımı içerikleri paylaşan 9 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement