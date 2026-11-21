Çorum'un Osmancık ilçesinde bir şahıs tartıştığı vatandaşın aracına silahla ateş etti. Kurşunlar araca isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. ile S.O.F. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, S.S.'nin kullandığı otomobile doğru silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafından yapılan incelemede otomobilin arka bagaj kapağı ve sol arka çamurluğunda iki adet mermi izi tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.O.F., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.