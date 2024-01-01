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Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Yılın ilk dakikalarında yapılan denetimlerde 6 tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi

ÇORUM - Çorum polisi yeni yılda magandalara göz açtırmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güveni için yılbaşı gecesi 66 polis ekibi ve 401 personel görevlendirildi. Polis ekipleri tarafından gece boyunca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde yılın ilk saatlerinde silah atan, üzerlerinde veya araçlarında bulundurmak suretiyle halkın huzur ve sükünunu bozan veya bozmaya çalışan şahıslardan 6 tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait fişekler, 12 adet sentetik ecza ve 2 kesici alet ele geçirildi.