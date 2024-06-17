Çorum'un Alaca ilçesinde eve giren yılan paniğe neden oldu

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Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu,

Olay, Cengizhan Mahallesi Gasbir Ali İsmail Sokak'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine giren yılanı gören ev sahibi itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine Alaca Belediye itfaiye ekipleri belirtilen adrese gelerek eve giren yılanı yakaladı.

Daha sonra ekipler tarafından ormanlık alanda getirilen yılan doğal yaşam alanına salındı. - ÇORUM