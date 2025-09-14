Çorum'un Alaca İlçesinde Kuru Ot Yangını: 300 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
Çorum'un Alaca İlçesinde Kuru Ot Yangını: 300 Dönüm Zarar Gördü

14.09.2025 15:05
Çorum'un Alaca ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında 300 dönümlük mera alanı zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alabildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kuru otların tutuşması sebebiyle çıkan yangında 300 dönümlük mera zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde Koçhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan meralık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. İhbar üzerine köye jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde meralık alanda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3-sayfa, Tarım, Çevre, Yaşam, Alaca, Son Dakika

