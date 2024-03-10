Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan ziyaret için Çorum'a gitmekte olan Sezgin K. yönetimindeki 19 TV 310 plakalı Toyota marka otomobil, Hatap barajı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Sezgin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim K., Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil dereye uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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