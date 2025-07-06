Çorum'un Alaca ilçesine otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Değirmendere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler köydeki evlere kadar ulaştı. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'un Alaca İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?