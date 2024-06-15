Çorum'un İskilip ilçesinde bir ev yangında yandı

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Çorum'un İskilip ilçesine Seki köyünde çıkan yangında bir ev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Karadut'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini göre köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye jandarma ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM