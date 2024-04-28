Çorum\'un Kargı ilçesinde trafik kazasında Jandarma Astsubay hayatını kaybetti

Çorum'un Kargı ilçesi Hacıhamza Köyü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Hacıhamza Köyü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu (31) yönetimindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil, D100 karayolu Hacıhamza köyü Sarıkaya mevkiinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tombuloğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Tombuloğlu için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay katıldı. Vali Dağlı, Oğuzhan Tombuloğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve jandarma teşkilatına başsağlığı diledi.
Tören sonrasında Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Samsun'a uğurlandı. - ÇORUM
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