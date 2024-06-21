Çorum\'un Oğuzlar ilçesinde orman yangını: 5 dekarlık alan zarar gördü

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Asarçay Mahallesi Gömü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, takviye olarak Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, 1 su nakil aracı ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ÇORUM